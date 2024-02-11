Повітряні сили збили 40 "Шахедів" з 45
Неділя, 11 лютого 2024, 07:34
У ніч на 11 лютого окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу "Шахед" з районів Балаклави та мису Чауди, що у Криму. В результаті бойової роботи знищено 40 "Шахедів".
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Безпілотники противника знищили у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.
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До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.