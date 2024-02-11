Воздушные силы сбили 40 "Шахедов" из 45
Воскресенье, 11 февраля 2024, 07:34
В ночь на 11 февраля оккупанты нанесли удар 45-ю ударными БпЛА типа "Шахед" из районов Балаклавы и мыса Чауды, что в Крыму. В результате боевой работы уничтожено 40 "Шахедов".
Источник: Воздушные силы
Детали: Беспилотники противника уничтожили в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Реклама:
К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.