Воздушные силы сбили 40 "Шахедов" из 45

В ночь на 11 февраля оккупанты нанесли удар 45-ю ударными БпЛА типа "Шахед" из районов Балаклавы и мыса Чауды, что в Крыму. В результате боевой работы уничтожено 40 "Шахедов".

Источник: Воздушные силы

Детали: Беспилотники противника уничтожили в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

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К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.