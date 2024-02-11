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Воздушные силы сбили 40 "Шахедов" из 45

Алена ИвашкивВоскресенье, 11 февраля 2024, 07:34
Воздушные силы сбили 40 Шахедов из 45
Иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 11 февраля оккупанты нанесли удар 45-ю ударными БпЛА типа "Шахед" из районов Балаклавы и мыса Чауды, что в Крыму. В результате боевой работы уничтожено 40 "Шахедов".

Источник: Воздушные силы

Детали: Беспилотники противника уничтожили в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей. 

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К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Темы: ШахедбеспилотникивойнаВоздушные силы ВСУ
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