Росіяни знову втратили за добу майже тисячу своїх військових

Сили оборони за добу 10-11 лютого знищили 930 російських військових, а також 12 їхніх танків та 14 броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 395200 (+930) осіб,

танків ‒ 6406 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,

артилерійських систем – 9475 (+16) од,

РСЗВ – 981 (+0) од,

засоби ППО ‒ 666 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22),

крилаті ракети ‒ 1881 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 1513 (+1)

Дані уточнюються.