Росіяни знову втратили за добу майже тисячу своїх військових
Неділя, 11 лютого 2024, 08:27
Сили оборони за добу 10-11 лютого знищили 930 російських військових, а також 12 їхніх танків та 14 броньованих машин.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 395200 (+930) осіб,
- танків ‒ 6406 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,
- артилерійських систем – 9475 (+16) од,
- РСЗВ – 981 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 1513 (+1)
Дані уточнюються.