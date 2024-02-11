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Росіяни знову втратили за добу майже тисячу своїх військових

Роман ПетренкоНеділя, 11 лютого 2024, 08:27
Росіяни знову втратили за добу майже тисячу своїх військових
український воїн, фото: генштаб

Сили оборони за добу 10-11 лютого знищили 930 російських військових, а також 12 їхніх танків та 14 броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 395200 (+930) осіб,
  • танків ‒ 6406 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,
  • артилерійських систем – 9475 (+16) од,
  • РСЗВ – 981 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1513 (+1)

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війні
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