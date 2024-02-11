Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне снова потеряли за сутки почти тысячу своих военных

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 февраля 2024, 08:27
Россияне снова потеряли за сутки почти тысячу своих военных
украинсакий воин, фото: генштаб

Силы обороны за сутки 10-11 февраля уничтожили 930 российских военных, а также 12 их танков и 14 бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 395200 (+930) человек,
  • танков - 6406 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 11956 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 9475 (+16) ед,
  • РСЗО - 981 (+0) ед,
  • средства ПВО - 666 (+0) ед,
  • самолетов - 332 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7257 (+22),
  • крылатые ракеты - 1881 (+0),
  • корабли / катера - 24 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12592 (+13) ед,
  • специальная техника - 1513 (+1)

Данные уточняются.

Темы: потери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

потери в войне
За сутки уничтожены еще тысяча россиян и 24 артсистемы
При выполнении боевого задания погиб опытный летчик Рыков
ВСУ за сутки уничтожили 910 оккупантов и вертолет
Последние новости
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
05:40
ISW: Украинские войска осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки
Все новости...
Реклама: