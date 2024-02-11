Россияне снова потеряли за сутки почти тысячу своих военных
Воскресенье, 11 февраля 2024, 08:27
Силы обороны за сутки 10-11 февраля уничтожили 930 российских военных, а также 12 их танков и 14 бронированных машин.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 395200 (+930) человек,
- танков - 6406 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 11956 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 9475 (+16) ед,
- РСЗО - 981 (+0) ед,
- средства ПВО - 666 (+0) ед,
- самолетов - 332 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7257 (+22),
- крылатые ракеты - 1881 (+0),
- корабли / катера - 24 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12592 (+13) ед,
- специальная техника - 1513 (+1)
Данные уточняются.