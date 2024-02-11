Росіяни масовано обстріляли село на Харківщині, з-під завалів дістали тіло жінки
Неділя, 11 лютого 2024, 09:58
Увечері 10 лютого ворог завдав масованих ударів по селу Водяне Харківської області, внаслідок чого загинула жінка.
Джерело: ДСНС
Деталі: Станом на ранок 11 лютого рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів та вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.
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Ще одному чоловікові була надана медична допомога.
Уточнюється, що внаслідок вечірніх бомбардувань зруйновано 2 приватних житлових будинки та щонайменше 7 домоволодінь постраждало.
Також під ворожий вогонь потрапило місцеве фермерське господарство.
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