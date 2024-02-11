Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни масовано обстріляли село на Харківщині, з-під завалів дістали тіло жінки

Роман ПетренкоНеділя, 11 лютого 2024, 09:58
Росіяни масовано обстріляли село на Харківщині, з-під завалів дістали тіло жінки
дснс

Увечері 10 лютого ворог завдав масованих ударів по селу Водяне Харківської області, внаслідок чого загинула жінка.

Джерело: ДСНС

Деталі: Станом на ранок 11 лютого рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів та вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.

Реклама:

Ще одному чоловікові була надана медична допомога.

 
Фото: ДСНС
 
Фото: ДСНС

Уточнюється, що внаслідок вечірніх бомбардувань зруйновано 2 приватних житлових будинки та щонайменше 7 домоволодінь постраждало.

Також під ворожий вогонь потрапило місцеве фермерське господарство.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Харківська областьДСНСобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Харківська область
"Сталеві" прикордонники знищили замасковану в лісі антену зв’язку росіян
Окупанти атакували Харківщину "Шахедами": палали будинки, готель, ресторан і авто − ОВА
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: