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Россияне массированно атаковали село на Харьковщине, из-под завалов достали тело женщины

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 февраля 2024, 09:58
Россияне массированно атаковали село на Харьковщине, из-под завалов достали тело женщины
гсчс

Вечером 10 февраля враг нанес массированные удары по селу Водяное Харьковской области, в результате чего погибла женщина.

Источник: ГСЧС

Детали: По состоянию на утро 11 февраля спасатели ликвидировали последствия вражеских ударов и изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.

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Еще одному мужчине была оказана медицинская помощь.

 
Фото: ГСЧС
 
Фото: ГСЧС

Уточняется, что в результате вечерних бомбардировок разрушены 2 частных жилых дома и по меньшей мере 7 домовладений пострадало.

Также под вражеский огонь попало местное фермерское хозяйство.

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Темы: Харьковская областьГСЧСобстрел
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