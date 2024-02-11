Россияне массированно атаковали село на Харьковщине, из-под завалов достали тело женщины

Вечером 10 февраля враг нанес массированные удары по селу Водяное Харьковской области, в результате чего погибла женщина.

Источник: ГСЧС

Детали: По состоянию на утро 11 февраля спасатели ликвидировали последствия вражеских ударов и изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.

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Еще одному мужчине была оказана медицинская помощь.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Уточняется, что в результате вечерних бомбардировок разрушены 2 частных жилых дома и по меньшей мере 7 домовладений пострадало.

Также под вражеский огонь попало местное фермерское хозяйство.