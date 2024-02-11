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Білий дім назвав нові погрози Трампа "жахливими"

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 11 лютого 2024, 10:23
Білий дім назвав нові погрози Трампа жахливими
фото: getty images

У Білому домі відреагували на нещодавні заяви експрезидента США Дональда Трампа, який згадав, як він погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Джерело: заступник прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтс, якого цитує Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: "Заохочення вторгнення в країни наших найближчих союзників з боку кривавих режимів є жахливим і ненормальним – і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни", – підкреслив Бейтс у своїй заяві.

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Він додав, що за президентства Джо Байдена "НАТО зараз є найбільш життєво важливою організацією, якою вона коли-небудь була".

Нагадаємо: Під час мітингу у Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

На початку січня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, як Дональд Трамп на посаді президента США заявив європосадовцям, що Штати вийдуть з НАТО і що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

ВІДЕО ДНЯ

У відповідь Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати "мільярди і мільярди" доларів на колективну оборону після його погроз

Теми: БайденТрампСШАНАТО
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