Белый дом назвал новые угрозы Трампа "ужасными"

В Белом доме отреагировали на недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа, который вспомнил, как он угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Источник: заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, которого цитирует Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: "Поощрение вторжения в страны наших ближайших союзников со стороны кровавых режимов является ужасным и ненормальным – и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны", – подчеркнул Бейтс в своем заявлении.

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Он добавил, что при президентстве Джо Байдена "НАТО сейчас является наиболее жизненно важной организацией, какой она когда-либо была".

Напомним: Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он, будучи президентом, угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

В начале января еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, как Дональд Трамп на посту президента США заявил еврочиновникам, что Штаты выйдут из НАТО и что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

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В ответ Трамп заявил, что страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону после его угроз.