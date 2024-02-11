ГУР подтвердило, что россияне имеют терминалы Starlink

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте.

Источник: ГУР

Детали: Разведка отмечает, что радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й ОДШБр ВС РФ, которые действуют в Донецкой области вблизи Клещеевки и Андреевки.

Реклама:

В ГУР отметили, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет и "начинает набирать системный характер".