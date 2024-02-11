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У Росії брак лікарів через війну в Україні – британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 11 лютого 2024, 13:49
У Росії брак лікарів через війну в Україні – британська розвідка
фото: міноборони рф

Розвідка Великої Британії проаналізувала вплив розв’язаної Кремлем проти України на медичний сектор Росії.

Джерело: огляд британського Міноборони за 11 лютого, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з даними відомства, через війну проти України Росія стикається з браком лікарів та медичних працівників.

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У розвідці зазначили, що після мобілізації в РФ у вересні 2022 року медичних працівників попередили не залишати країну, однак до 2% російських лікарів і медичних працівників виїхали з країни, щоб уникнути призову.

Крім того, до 3000 російських медичних працівників, ймовірно, були мобілізовані для надання медичної допомоги під час бойових дій.

Розвідка посилається на дані російського МОЗ, згідно з якими медичному сектору РФ не вистачає близько 26500 лікарів і 58200 середнього медичного персоналу. У 22 регіонах спостерігається значний дефіцит лікарів, а ще в семи регіонах він оцінюється як гострий.

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Інша оцінка від січня 2024 року свідчить про те, що за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500 – багато хто бачить причину цьому у довгому робочому дні і низькій зарплаті. Комітет Держдуми з регіональної політики та місцевого самоврядування зазначив у своєму звіті про бюджет на 2024 рік, що особливо бідні регіони Росії матимуть проблеми з фінансуванням зарплат медиків.

"Важкий ресурсний і фінансовий тягар підтримки війни Росії в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає жодних ознак того, що тенденція до скорочення кількості медичних працівників у Росії зміниться у 2024 році", – додали у розвідці.

Теми: Росіявійна
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