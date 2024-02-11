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В России нехватка врачей из-за войны в Украине - британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 11 февраля 2024, 13:49
В России нехватка врачей из-за войны в Украине - британская разведка
фото: минобороны рф

Разведка Великобритании проанализировала влияние развязанной Кремлем против Украины на медицинский сектор России.

Источник: обзор британского Минобороны за 11 февраля, "Европейская правда"

Детали: Согласно данным ведомства, из-за войны против Украины Россия сталкивается с нехваткой врачей и медицинских работников.

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В разведке отметили, что после мобилизации в РФ в сентябре 2022 года медицинских работников предупредили не покидать страну, однако до 2% российских врачей и медицинских работников выехали из страны, чтобы избежать призыва.

Кроме того, до 3000 российских медицинских работников, вероятно, были мобилизованы для оказания медицинской помощи во время боевых действий.

Разведка ссылается на данные российского Минздрава, согласно которым медицинскому сектору РФ не хватает около 26500 врачей и 58200 среднего медицинского персонала. В 22 регионах наблюдается значительный дефицит врачей, а еще в семи регионах он оценивается как острый.

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Другая оценка от января 2024 года свидетельствует о том, что за предыдущие 15 месяцев количество врачей сократилось на 7500 – многие видят причину этому в длинном рабочем дне и низкой зарплате. Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению отметил в своем отчете о бюджете на 2024 год, что особенно бедные регионы России будут иметь проблемы с финансированием зарплат медиков.

"Тяжелое ресурсное и финансовое бремя поддержки войны России в Украине негативно влияет на ряд гражданских секторов, которые обслуживают российское население. Нет никаких признаков того, что тенденция к сокращению количества медицинских работников в России изменится в 2024 году", – добавили в разведке.

Темы: Росcиявойна
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