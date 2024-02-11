Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану

"Українська правда"Неділя, 11 лютого 2024, 14:58
Новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
фото: УНІАН

Призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду командувача військами Територіальної оборони Ігор Плахута на час Революції Гідності працював у МВС та керував силами ВВ під час розгону Майдану.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Вночі 10 грудня 2013 року правоохоронці зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану.

Реклама:

Пізніше Плахута, на той час начальник управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС, заявив, що для розчистки вулиць залучили близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону "Беркут".

За його словами, "люди в чорному, які розбирали барикади, були комунальниками".

Тоді ж Плахута звітував про нібито двох постраждалих "беркутівців".

ВІДЕО ДНЯ

21 січня 2014 року, як писали ЗМІ, посадовець МВС вийшов до мітингувальників для перемовин, і що то був саме чинний командувач військами Територіальної оборони. 

Довідково: У 2005–2008 роках Плахута служив командиром Окремої президентської бригади.

Станом на 2009 рік був командиром 169-го навчального центру. Згодом – начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

Нагадаємо: 11 лютого був оприлюднений указ Зеленського, згідно з яким Сили Територіальної оборони очолить Плахута замість звільненого у п'ятницю Анатолія Баргилевича.

Теми: Збройні силиМайданЗеленськийСирський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував, для чого росіянам тактичний розворот через Авдіївку

Нездатність підтримати Україну ніколи не буде забута – Байден про канікули Палати представників

Парламент Греції легалізував одностатеві шлюби

Зеленський: Ситуація на кордоні з Польщею – це порушення принципів солідарності 

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Столтенберг вважає, що США не вийдуть з НАТО: пояснив чому

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Павлюк очолив Сухопутні війська. Змінені командувачі ОС, ТрО та ДШВ – укази
Робота сил ППО вночі тривала 5,5 годин, є влучання в об’єкт інфраструктури
У Росії брак лікарів через війну в Україні – британська розвідка
Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ
Останні новини
08:45
Спікер Джонсон заявив, що Конгрес США вже кілька тижнів знав про загрозу з боку РФ
08:39
Російські війська другу ніч поспіль атакували Миргород, влучили в землю
08:38
Угорщина приєднається до коаліції НАТО з розмінування України
08:34
У Херсоні зупинилися тролейбуси: окупанти обстрілами пошкодили мережу
08:25
"Щоб хтось пішов відпочивати, його треба замінити". Як ДФТГ "Хартія" стало регулярною бригадою
07:53
Втрати Росії у війні перевалили за 400 тисяч солдатів
07:31
Росіяни активно атакують поблизу Авдіївки, за добу тут було 28 боєзіткнень − Генштаб
06:56
Колишнього інформатора ФБР звинувачують у брехні проти Байденів – CNN
06:18
Росіяни заявляють про атаку 5 українських БпЛА
06:12
Ворог бив по Сумщині, на одну із громад скинув 12 мін
Усі новини...
Реклама: