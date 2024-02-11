Новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану

Призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду командувача військами Територіальної оборони Ігор Плахута на час Революції Гідності працював у МВС та керував силами ВВ під час розгону Майдану.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Вночі 10 грудня 2013 року правоохоронці зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану.

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Пізніше Плахута, на той час начальник управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС, заявив, що для розчистки вулиць залучили близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону "Беркут".

За його словами, "люди в чорному, які розбирали барикади, були комунальниками".

Тоді ж Плахута звітував про нібито двох постраждалих "беркутівців".

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21 січня 2014 року, як писали ЗМІ, посадовець МВС вийшов до мітингувальників для перемовин, і що то був саме чинний командувач військами Територіальної оборони.

Довідково: У 2005–2008 роках Плахута служив командиром Окремої президентської бригади.

Станом на 2009 рік був командиром 169-го навчального центру. Згодом – начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

Нагадаємо: 11 лютого був оприлюднений указ Зеленського, згідно з яким Сили Територіальної оборони очолить Плахута замість звільненого у п'ятницю Анатолія Баргилевича.