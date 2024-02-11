Павлюк очолив Сухопутні війська. Змінені командувачі ОС, ТрО та ДШВ – укази
Неділя, 11 лютого 2024, 10:35
Президент Володимир Зеленський оприлюднив укази про призначення нових глав Об’єднаних сил, Територіальної оборони та Десантно-штурмових військ, а також призначив Олександра Павлюка очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського.
Джерело: Укази Зеленського
Деталі: Окрім призначення Павлюка новим головою Сухопутних військ, президент звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил.
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На його місце призначили Юрія Содоля.
Також Зеленський змінив командувача ДШВ. Замість Максима Миргородського посаду отримав Ігор Скибюк.
Сили Територіальної оборони очолить Ігор Плахута замість звільненого у п'ятницю Анатолія Баргилевича.
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Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 8 лютого призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.
- 9 лютого Зеленський призначив керівником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Анатолія Баргилевича.
- 10 лютого Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка, оскільки він йде на іншу посаду.
- Сирський заявив, що новопризначені його заступники Вадим Сухаревський і Андрій Лебеденко, а також заступники начальника Генштабу Володимир Горбатюк, Михайло Драпатий і Олексій Шевченко мають колосальні знання та досвід, який прискорить перемогу України у війні.