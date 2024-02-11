Новый командующий ТрО руководил Внутренними войсками при разгоне Майдана
Назначенный президентом Владимиром Зеленским на должность командующего войсками Территориальной обороны Игорь Плахута на время Революции Достоинства работал в МВД и руководил силами ВВ во время разгона Майдана.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Ночью 10 декабря 2013 года правоохранители зачистили правительственный квартал от баррикад Евромайдана.
Позже Плахута, в то время начальник управления Южного территориального командования внутренних войск МВД, заявил, что для расчистки улиц привлекли около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут".
По его словам, "люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками".
Тогда же Плахута отчитывался о якобы двух пострадавших "беркутовцах".
21 января 2014 года, как писали СМИ, чиновник МВС вышел к митингующим для переговоров, и что это был именно действующий командующий войсками Территориальной обороны.
Справка: В 2005-2008 годах Плахута служил командиром Отдельной президентской бригады.
По состоянию на 2009 год был командиром 169-го учебного центра. Впоследствии - начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД.
Напомним: 11 февраля был обнародован указ Зеленского, согласно которому Силы Территориальной обороны возглавит Плахута вместо уволенного в пятницу Анатолия Баргилевича.