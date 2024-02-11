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Новый командующий ТрО руководил Внутренними войсками при разгоне Майдана

"Украинская правда"Воскресенье, 11 февраля 2024, 14:58
Новый командующий ТрО руководил Внутренними войсками при разгоне Майдана
фото: УНИАН

Назначенный президентом Владимиром Зеленским на должность командующего войсками Территориальной обороны Игорь Плахута на время Революции Достоинства работал в МВД и руководил силами ВВ во время разгона Майдана.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Ночью 10 декабря 2013 года правоохранители зачистили правительственный квартал от баррикад Евромайдана.

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Позже Плахута, в то время начальник управления Южного территориального командования внутренних войск МВД, заявил, что для расчистки улиц привлекли около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут".

По его словам, "люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками".

Тогда же Плахута отчитывался о якобы двух пострадавших "беркутовцах".

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21 января 2014 года, как писали СМИ, чиновник МВС вышел к митингующим для переговоров, и что это был именно действующий командующий войсками Территориальной обороны.

Справка: В 2005-2008 годах Плахута служил командиром Отдельной президентской бригады.

По состоянию на 2009 год был командиром 169-го учебного центра. Впоследствии - начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД.

Напомним: 11 февраля был обнародован указ Зеленского, согласно которому Силы Территориальной обороны возглавит Плахута вместо уволенного в пятницу Анатолия Баргилевича.

Темы: Вооруженные силыМайданЗеленскийСырский
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