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Макрон відклав поїздку до України – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 11 лютого 2024, 15:37
Макрон відклав поїздку до України – ЗМІ
фото: getty

Президент Франції Емманюель Макрон відклав візит до України, який планувався на 13-14 лютого.

Джерело: Challenges, "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, Єлисейський палац пояснив перенесення візиту міркуваннями безпеки.

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Французько-українська ділова рада Medef International, яка організувала "виняткову місію" до Києва одночасно з Макроном, також скасувала поїздку.

Видання зазначає, що Макрон мав спершу здійснити "символічний візит" до Одеси – міста, частково побудованого французами. Після цього він мав вирушити до Києва.

На порядку денному також була важлива економічна складова, пов'язана з відновленням України. Макрон мав оголосити про створення фонду в розмірі 200 мільйонів євро, який буде виділено на цивільні проєкти, що реалізуються французькими малими та середніми підприємствами.

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Глава французької держави також мав офіційно оголосити про призначення Французького агентства розвитку (AFD) координатором французької допомоги Україні.

Єлисейський палац підкреслює, що дата поїздки 13-14 лютого була лише одним варіантом. Охорона маршруту, яким мав їхати Макрон, зайняла б більше часу.

Крім того, Макрон захотів "посилити" французьку допомогу, запропонувавши новий пакет спільно з європейськими партнерами.

Нагадаємо: Макрон оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки". Конкретна дата візиту тоді не називалась.

Напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі пою і потреби України у зброї.

Теми: МакронФранція
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