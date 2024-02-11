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Макрон отложил поездку в Украину - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 11 февраля 2024, 15:37
Макрон отложил поездку в Украину - СМИ
фото: getty

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил визит в Украину, который планировался на 13-14 февраля.

Источник: Challenges, "Европейская правда"

Детали: По данным издания, Елисейский дворец объяснил перенос визита соображениями безопасности.

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Французско-украинский деловой совет Medef International, который организовал "исключительную миссию" в Киев одновременно с Макроном, также отменил поездку.

Издание отмечает, что Макрон должен был сначала совершить "символический визит" в Одессу – город, частично построенный французами. После этого он должен был отправиться в Киев.

На повестке дня также была важная экономическая составляющая, связанная с восстановлением Украины. Макрон должен был объявить о создании фонда в размере 200 миллионов евро, который будет выделен на гражданские проекты, реализуемые французскими малыми и средними предприятиями.

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Глава французского государства также должен был официально объявить о назначении Французского агентства развития (AFD) координатором французской помощи Украине.

Елисейский дворец подчеркивает, что дата поездки 13-14 февраля была лишь одним вариантом. Охрана маршрута, по которому должен был ехать Макрон, заняла бы больше времени.

Кроме того, Макрон захотел "усилить" французскую помощь, предложив новый пакет совместно с европейскими партнерами.

Напомним: Макрон объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности". Конкретная дата визита не называлась.

Накануне президент Владимир Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на поле боя и потребности Украины в оружии.

Темы: МакронФранция
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