У Херсоні росіяни поранили пасажирку маршрутки, в області – двох чоловіків

У Херсоні внаслідок російських обстрілів у неділю поранено 61-річну жінку, в Бериславському районі – двох чоловіків.

Джерело: Херсонська ОВА, голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: Як повідомили в ОВА, внаслідок удару по Херсону постраждала пасажирка маршрутки. 61-річну жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості.

Реклама:

Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним.

Крім того, ворожа армія поцілила в один із медичних закладів Херсону. Через удар пошкоджені внутрішні приміщення, система теплопостачання.

Разом з тим, Прокудін повідомив, що росіяни з авіації вдарили по Бериславському району.

ВІДЕО ДНЯ

Дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське. Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік, який в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя.

Через "прильот" поблизу будинку по медичну допомогу також звернувся 67-річний чоловік. У нього уламкові поранення голови. Від госпіталізації постраждалий відмовився.