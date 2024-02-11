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У Херсоні росіяни поранили пасажирку маршрутки, в області – двох чоловіків

Катерина ТищенкоНеділя, 11 лютого 2024, 17:44
У Херсоні росіяни поранили пасажирку маршрутки, в області – двох чоловіків
наслідки обстрілу медзакладу Херсона 11 лютого, фото ОВА

У Херсоні внаслідок російських обстрілів у неділю поранено 61-річну жінку, в Бериславському районі – двох чоловіків.

Джерело: Херсонська ОВА, голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: Як повідомили в ОВА, внаслідок удару по Херсону постраждала пасажирка маршрутки. 61-річну жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості.

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Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним.

Крім того, ворожа армія поцілила в один із медичних закладів Херсону. Через удар пошкоджені внутрішні приміщення, система теплопостачання.

Разом з тим, Прокудін повідомив, що росіяни з авіації вдарили по Бериславському району.

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Дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське. Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік, який в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя.

Через "прильот" поблизу будинку по медичну допомогу також звернувся 67-річний чоловік. У нього уламкові поранення голови. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
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