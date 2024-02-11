В Херсоне россияне ранили пассажирку маршрутки, в области – двух мужчин

В Херсоне в результате российских обстрелов в воскресенье ранена 61-летняя женщина, в Бериславском районе – двое мужчин.

Источник: Херсонская ОГА, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: Как сообщили в ОГА, в результате удара по Херсону пострадала пассажирка маршрутки. 61-летнюю женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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Медики оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение будет амбулаторным.

Кроме того, вражеская армия попала в одно из медицинских учреждений Херсона. Из-за удара повреждены внутренние помещения, система теплоснабжения.

Вместе с тем, Прокудин сообщил, что россияне из авиации ударили по Бериславскому району.

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Две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское. В результате обстрела ранен 43-летний мужчина, который в это время находился в собственном дворе. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением лица.

Из-за "прилета" вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина. У него осколочные ранения головы. От госпитализации пострадавший отказался.