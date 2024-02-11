Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті за день близько сотні боєзіткнень, найбільше на трьох напрямках – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 11 лютого 2024, 19:10
На фронті за день близько сотні боєзіткнень, найбільше на трьох напрямках – Генштаб
українські військові, фото Ельдара Сарахмана, УП

У неділю на фронті відбулося 95 боєзіткнень, на Авдіївському напрямку відбито 38 атак, на Мар’їнському – 28, на Бахмуському – 17.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 79 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Реклама:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Грем’яч Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Олексіївка, Миропілля Сумської області; Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Гатище  Харківської області.

На Куп’янському напрямку захисниками відбито 2 атаки біля Табаївки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 3 атаки поблизу Білогорівки Луганської області та  Роздолівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ізюм Харківської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 17 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 22 атаки в районі Авдіївки та ще 16 атак південніше Тоненького, поблизу Первомайського, Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників неподалік Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку ворог 28 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Антонівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку захисниками відбито атаку ворога північніше Приютного Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку в районі Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новоандріївки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Ольгівське, Малинівка, Білогір’я, Щербаки Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій українських військ. Під артилерійським вогнем опинилося місто Херсон. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Монастирське Херсонської області.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Генштаб
За добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень: найбільше ворог атакує Авдіївку
Сирський про заступників: Мають знання та досвід, який прискорить перемогу
Ворог найбільше тисне на Авдіївському й Мар’їнському напрямках – Генштаб
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: