Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте за день около сотни боестолкновений, больше всего на трех направлениях – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 февраля 2024, 19:10
На фронте за день около сотни боестолкновений, больше всего на трех направлениях – Генштаб
украинские военные, фото Эльдара Сарахмана, УП

В воскресенье на фронте произошло 95 боестолкновений, на Авдеевском направлении отражено 38 атак, на Марьинском – 28, на Бахмутском – 17.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 95 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 79 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Реклама:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Бояро-Лежачи, Алексеевка, Мирополье Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении защитниками отражено 2 атаки возле Табаевки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 3 атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Раздоловки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Изюм Харьковской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 17 атак в районах Богдановки и Клищеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 22 атаки в районе Авдеевки и еще 16 атак южнее Тоненького, вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков неподалеку Красногоровки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении враг 28 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Парасковиевка.

На Новопавловском направлении защитниками отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар в районе Ровнополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака в районе Роботино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Ольговское, Малиновка, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена 1 безуспешная попытка штурма позиций украинских войск. Под артиллерийским огнем оказался город Херсон. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Монастырское Херсонской области.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов противника.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Тарнавский: На Авдеевском коксохиме продолжается пожар, несколько бойцов попали в плен

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

фотоЗеленский в Берлине встретился со Штайнмайером

Все новости...

Читайте УП В Google News

Генштаб
За сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений: больше всего враг атакует Авдеевку
Сырский о заместителях: Имеют знания и опыт, который ускорит победу
Враг больше всего давит на Авдеевском и Марьинском направлениях – Генштаб
Последние новости
00:08
видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар
23:50
Новости экономики 16 февраля: РФ потратила более $200 млрд на войну с Украиной, Кабмин согласовал продажу яхты Медведчука
23:48
Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве
23:30
Зеленский: Люди, которые будут голосовать за Путина – будут голосовать за убийцу
23:05
Правительство утвердило новую процедуру списания военного имущества
23:01
В Пентагоне объяснили, что продолжают поставлять Украине оружие по предыдущим контрактам
22:54
Россияне запускали ударные БПЛА: угроза была на юге
22:44
Ритейлеры требуют от ЕС больше действий для решения кризиса в Красном море
22:27
Тарнавский: На Авдеевском коксохиме продолжается пожар, несколько бойцов попали в плен
22:06
Франция передаст Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 году
Все новости...
Реклама: