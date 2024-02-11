На фронте за день около сотни боестолкновений, больше всего на трех направлениях – Генштаб

В воскресенье на фронте произошло 95 боестолкновений, на Авдеевском направлении отражено 38 атак, на Марьинском – 28, на Бахмутском – 17.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 95 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 79 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Бояро-Лежачи, Алексеевка, Мирополье Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении защитниками отражено 2 атаки возле Табаевки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 3 атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Раздоловки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Изюм Харьковской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 17 атак в районах Богдановки и Клищеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 22 атаки в районе Авдеевки и еще 16 атак южнее Тоненького, вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков неподалеку Красногоровки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении враг 28 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Парасковиевка.

На Новопавловском направлении защитниками отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар в районе Ровнополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака в районе Роботино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Ольговское, Малиновка, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена 1 безуспешная попытка штурма позиций украинских войск. Под артиллерийским огнем оказался город Херсон. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Монастырское Херсонской области.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов противника.