Орбан заявив, що Україна має бути "буферною зоною" поза ЄС і НАТО

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україну треба залишити "буферною зоною" між Росією і Заходом, надавши певні безпекові гарантії, але не приймаючи у ЄС чи НАТО.

Джерело: Орбан у спілкуванні з колишнім канцлером Австрії Вольфгангом Шусселем у рамках медіапроєкту European Voices; фрагмент розмови, опублікований Die Presse, привернув значну увагу в угорських ЗМІ, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Подобається це вам чи ні, подобається це українцям чи ні, Україна на мапі – там, де вона є. Найкраща перспектива – щоб вона була буферною зоною між Росією і Заходом – звісно, з безпековими гарантіями. Якщо це не допоможе, Україна втрачатиме території.

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Росія буде знову, знову і знову руйнувати Україну. Росія ніколи не змириться з тим, щоб на її кордонах з’явився такий член ЄС і НАТО як Україна, ніколи".

Деталі: При цьому угорський прем’єр вважає, що у 2008 році справді було можливо прийняти Україну і Грузію до ЄС і НАТО, але цю нагоду змарнували, і з нею – "перспективи України на майбутнє членство у ЄС і НАТО".

На ремарку Шусселя про те, що припинення вогню зараз означало би для України фактично поразку, Орбан сказав, що оцінка може залежати "від того, як дивитись на майбутнє", тому що з продовженням гарячої фази війни Україна може втратити ще більше територій.

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Угорський прем’єр також не погодився з аргументами про те, що членство України захистило би Європу, оскільки майже всі члени ЄС вже є членами НАТО і цей альянс сильніший за Росію.

"Немає загрози, що Росія нападе на країну-члена НАТО", – вважає Орбан.

Він також висловив думку, що Росія ніколи серйозно не сприйматиме Україну як партнера у переговорах, "лише США і, можливо, ЄС".

Шуссель зауважив, що немає впевненості у тому, що домовленостям з Росією можна довіряти. Орбан на це відповів, що тут, на його думку, "питання не довіри, а сили".

"Ми, європейці, недостатньо сильні для того, щоб росіяни сприймали нас серйозно. Це міряння силами. Це війна. Ми маємо демонструвати силу і чітко доносити росіянам: у нас свої інтереси, у них свої, на основі цього можна про щось домовлятися", – зазначив Віктор Орбан.

Він висловив думку, що російсько-українська війна не скінчиться у 2024 році і потрібно "щонайменш забезпечити припинення вогню і досягти ситуації, у якій можна вести перемовини".

Крім того, Орбан вважає, що Європа неспроможна підтримувати Україну достатньою кількістю зброї, тому що у суспільствах європейських держав "і так вважають допомогу завеликою".

"Ми не можемо дозволити собі допомагати Україні доти, доки вона здобуде перемогу військовим шляхом", – додав прем’єр Угорщини.

Що передувало: Очільник МЗС Угорщини поскаржився, що на угорську владу навішують ярлик "друзів Путіна", хоча насправді вона просто порушує "стратегічні питання".

Тим часом шведські ультраправі заявили, що вийдуть зі своєї групи у Європарламенті, якщо туди приймуть партію Орбана.