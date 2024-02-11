Орбан заявил, что Украина должна быть "буферной зоной" вне ЕС и НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину надо оставить "буферной зоной" между Россией и Западом, предоставив определенные гарантии безопасности, но не принимая в ЕС или НАТО.

Источник: Орбан в общении с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шусселем в рамках медиапроекта European Voices; фрагмент разговора, опубликованный Die Presse, привлек значительное внимание в венгерских СМИ, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Нравится это вам или нет, нравится это украинцам или нет, Украина на карте – там, где она есть. Лучшая перспектива – чтобы она была буферной зоной между Россией и Западом – конечно, с гарантиями безопасности. Если это не поможет, Украина будет терять территории.

Реклама:

Россия будет снова, снова и снова разрушать Украину. Россия никогда не смирится с тем, чтобы на ее границах появился такой член ЕС и НАТО как Украина, никогда".

Детали: При этом венгерский премьер считает, что в 2008 году действительно было возможно принять Украину и Грузию в ЕС и НАТО, но эту возможность упустили, и с ней – "перспективы Украины на будущее членство в ЕС и НАТО".

На ремарку Шусселя о том, что прекращение огня сейчас означало бы для Украины фактически поражение, Орбан сказал, что оценка может зависеть "от того, как смотреть на будущее", потому что с продолжением горячей фазы войны Украина может потерять еще больше территорий.

ВИДЕО ДНЯ

Венгерский премьер также не согласился с аргументами о том, что членство Украины защитило бы Европу, поскольку почти все члены ЕС уже являются членами НАТО и этот альянс сильнее России.

"Нет угрозы, что Россия нападет на страну-члена НАТО", – считает Виктор Орбан.

Он также высказал мнение, что Россия никогда серьезно не будет воспринимать Украину как партнера в переговорах, "только США и, возможно, ЕС".

Шуссель отметил, что нет уверенности в том, что договоренностям с Россией можно доверять. Орбан на это ответил, что здесь, по его мнению, "вопрос не доверия, а силы".

"Мы, европейцы, недостаточно сильны для того, чтобы россияне воспринимали нас серьезно. Это меряние силами. Это война. Мы должны демонстрировать силу и четко доносить россиянам: у нас свои интересы, у них свои, на основе этого можно о чем-то договариваться", – отметил Виктор Орбан.

Он выразил мнение, что российско-украинская война не закончится в 2024 году и нужно "как минимум обеспечить прекращение огня и достичь ситуации, в которой можно вести переговоры".

Кроме того, Орбан считает, что Европа не может поддерживать Украину достаточным количеством оружия, потому что в обществах европейских государств "и так считают помощь слишком большой".

"Мы не можем позволить себе помогать Украине до тех пор, пока она одержит победу военным путем", – добавил премьер Венгрии.

Что предшествовало: Глава МИД Венгрии пожаловался, что на венгерскую власть навешивают ярлык "друзей Путина", хотя на самом деле она просто нарушает "стратегические вопросы".

Тем временем шведские ультраправые заявили, что выйдут из своей группы в Европарламенте, если туда примут партию Орбана.