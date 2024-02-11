У Молдові після атаки РФ на Україну знайшли уламки "Шахеда"

Після нічної атаки РФ на Україну в Молдові неподалік від кордону виявили уламки "Шахеда".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

уламки "Шахеда" в Молдові, фото прикордонної поліції країни

Деталі: Прикордонна поліція Молдови опублікувала фото знайдених уламків посеред поля, зазначивши, що їх ідентифікували як уламки БПЛА типу Shahed.

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Безпілотник виявили біля села Етулія Вулканештського району, що неподалік від українських Болграда і Рені.

"Підозрюємо, що знайдені уламки – один з безпілотників, збитих українською зенітною установкою", – зазначили у Прикордонній поліції, додавши, що на цьому етапі ніякої загрози для місцевих мешканців немає.

Президентка Мая Санду заявила, що цей інцидент – чергове нагадування, що російська агресія є загрозою для всього континенту.

ВІДЕО ДНЯ

Russia’s war on Ukraine hits close to home in Moldova — again. The discovery of Shahed drone debris in southern Moldova today serves as another stark reminder of the grim reality we face. Russia’s aggression endangers the entire continent. Support for Ukraine must continue. — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 11, 2024

Пряма мова Санду: "Це ще одне серйозне нагадування про похмуру реальність. Російська агресія є загрозою для всього континенту. Підтримка України має продовжитися".

Що передувало: У Румунії через атаку "Шахедами" на Одещину в ніч на 10 лютого піднімали винищувачі F-16.

Минулого року уламки "Шахедів" неодноразово падали на території Румунії.