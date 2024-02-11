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У Молдові після атаки РФ на Україну знайшли уламки "Шахеда"

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 11 лютого 2024, 20:12
У Молдові після атаки РФ на Україну знайшли уламки Шахеда
уламки "Шахеда" в Молдові, фото прикордонної поліції країни

Після нічної атаки РФ на Україну в Молдові неподалік від кордону виявили уламки "Шахеда".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

уламки
уламки "Шахеда" в Молдові, фото прикордонної поліції країни

Деталі: Прикордонна поліція Молдови опублікувала фото знайдених уламків посеред поля, зазначивши, що їх ідентифікували як уламки БПЛА типу Shahed.

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Безпілотник виявили біля села Етулія Вулканештського району, що неподалік від українських Болграда і Рені. 

 

"Підозрюємо, що знайдені уламки – один з безпілотників, збитих українською зенітною установкою", – зазначили у Прикордонній поліції, додавши, що на цьому етапі ніякої загрози для місцевих мешканців немає. 

Президентка Мая Санду заявила, що цей інцидент – чергове нагадування, що російська агресія є загрозою для всього континенту. 

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Пряма мова Санду: "Це ще одне серйозне нагадування про похмуру реальність. Російська агресія є загрозою для всього континенту. Підтримка України має продовжитися".

Що передувало: У Румунії через атаку "Шахедами" на Одещину в ніч на 10 лютого піднімали винищувачі F-16.

Минулого року уламки "Шахедів" неодноразово падали на території Румунії. 

Теми: МолдовабезпілотникиРосіявійна
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