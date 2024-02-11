В Молдове после атаки РФ на Украину нашли обломки "Шахеда"

После ночной атаки РФ на Украину в Молдове неподалеку от границы обнаружили обломки "Шахеда".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

обломки "Шахеда" в Молдове, фото пограничной полиции страны

Детали: Пограничная полиция Молдовы опубликовала фото найденных обломков посреди поля, отметив, что их идентифицировали как обломки БПЛА типа Shahed.

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Беспилотник обнаружили возле села Этулия Вулканештского района, недалеко от украинских Болграда и Рени.

"Подозреваем, что найденные обломки – один из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой", – отметили в Пограничной полиции, добавив, что на этом этапе никакой угрозы для местных жителей нет.

Президент Майя Санду заявила, что этот инцидент – очередное напоминание, что российская агрессия является угрозой для всего континента.

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Russia’s war on Ukraine hits close to home in Moldova — again. The discovery of Shahed drone debris in southern Moldova today serves as another stark reminder of the grim reality we face. Russia’s aggression endangers the entire continent. Support for Ukraine must continue. — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 11, 2024

Прямая речь Санду: "Это еще одно серьезное напоминание о мрачной реальности. Российская агрессия является угрозой для всего континента. Поддержка Украины должна продолжиться".

Что предшествовало: В Румынии из-за атаки "Шахедами" в Одесскую область в ночь на 10 февраля поднимали истребители F-16.

Как известно, в прошлом году обломки "Шахедов" неоднократно падали на территории Румынии.