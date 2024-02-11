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В Молдове после атаки РФ на Украину нашли обломки "Шахеда"

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 11 февраля 2024, 20:12
В Молдове после атаки РФ на Украину нашли обломки Шахеда
обломки "Шахеда" в Молдове, фото пограничной полиции страны

После ночной атаки РФ на Украину в Молдове неподалеку от границы обнаружили обломки "Шахеда".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

обломки
обломки "Шахеда" в Молдове, фото пограничной полиции страны

Детали: Пограничная полиция Молдовы опубликовала фото найденных обломков посреди поля, отметив, что их идентифицировали как обломки БПЛА типа Shahed.

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Беспилотник обнаружили возле села Этулия Вулканештского района, недалеко от украинских Болграда и Рени.

 

"Подозреваем, что найденные обломки – один из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой", – отметили в Пограничной полиции, добавив, что на этом этапе никакой угрозы для местных жителей нет.

Президент Майя Санду заявила, что этот инцидент – очередное напоминание, что российская агрессия является угрозой для всего континента.

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Прямая речь Санду: "Это еще одно серьезное напоминание о мрачной реальности. Российская агрессия является угрозой для всего континента. Поддержка Украины должна продолжиться".

Что предшествовало: В Румынии из-за атаки "Шахедами" в Одесскую область в ночь на 10 февраля поднимали истребители F-16.

Как известно, в прошлом году обломки "Шахедов" неоднократно падали на территории Румынии.

Темы: МолдовабеспилотникиРосcиявойна
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