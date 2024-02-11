Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні
Сенат США у неділю проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, яке відбудеться найближчими днями.
Деталі: "За" остаточне голосування висловилися 67 сенаторів, 27 були проти.
Вісімнадцять республіканців підтримали законопроєкт після того, як Дональд Трамп, домінуючий республіканський кандидат на посаду глави Білого дому, розкритикував його, заявивши, що іноземна допомога має надаватися у формі кредиту.
Разом з тим, після ухвалення Сенатом законопроєкт буде переданий до контрольованої республіканцями Палати представників, де на нього чекає невизначене майбутнє.
Законопроєкт може просуватися швидше, якщо демократи і республіканці домовляться про прискорення його розгляду. Але поки що такої домовленості не досягнуто.
Він включає $61 млрд для України, $14 млрд для Ізраїлю в його війні проти ХАМАСу і $4,83 млрд на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, і стримування агресії з боку Китаю.
Він також передбачає надання $9,15 млрд. гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі та на Західному березі річки Йордан, в Україні та інших конфліктних зонах по всьому світу.
Як уточнює Укрінформ, Сенат у неділю проголосував за припинення дебатів та внесення поправок до законопроєкту H.815, який передбачає виділення $95 мільярдів, зокрема, на підтримку України, Ізраїлю й Тайваню. Таким чином, процес ухвалення законопроєкту просувається далі за процедурою. Наступним кроком має стати голосування по суті законопроєкту у вигляді, який він має зараз. Для цього потрібна підтримка щонайменше 51 законодавця.
Очікується, що голосування з цього питання відбудеться впродовж ближчих днів, оскільки за правилами, має пройти не менше 30 годин після припинення дебатів.