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Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 11 лютого 2024, 22:10
Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні
прапор України біля будівлі Капітолію, 11 лютого 2024 року, фото Getty Images

Сенат США у неділю проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, яке відбудеться найближчими днями.

Джерело: Reuters, Укрінформ

Деталі: "За" остаточне голосування висловилися 67 сенаторів, 27 були проти.

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Вісімнадцять республіканців підтримали законопроєкт після того, як Дональд Трамп, домінуючий республіканський кандидат на посаду глави Білого дому, розкритикував його, заявивши, що іноземна допомога має надаватися у формі кредиту.

Разом з тим, після ухвалення Сенатом законопроєкт буде переданий до контрольованої республіканцями Палати представників, де на нього чекає невизначене майбутнє.

Законопроєкт може просуватися швидше, якщо демократи і республіканці домовляться про прискорення його розгляду. Але поки що такої домовленості не досягнуто.

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Він включає $61 млрд для України, $14 млрд для Ізраїлю в його війні проти ХАМАСу і $4,83 млрд на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, і стримування агресії з боку Китаю.

Він також передбачає надання $9,15 млрд. гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі та на Західному березі річки Йордан, в Україні та інших конфліктних зонах по всьому світу.

Як уточнює Укрінформ, Сенат у неділю проголосував за припинення дебатів та внесення поправок до законопроєкту H.815, який передбачає виділення $95 мільярдів, зокрема, на підтримку України, Ізраїлю й Тайваню. Таким чином, процес ухвалення законопроєкту просувається далі за процедурою. Наступним кроком має стати голосування по суті законопроєкту у вигляді, який він має зараз. Для цього потрібна підтримка щонайменше 51 законодавця.

Очікується, що голосування з цього питання відбудеться впродовж ближчих днів, оскільки за правилами, має пройти не менше 30 годин після припинення дебатів.

Теми: СШАдопомога Україні
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