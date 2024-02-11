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Сенат США приблизил голосование за помощь Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 февраля 2024, 22:10
Сенат США приблизил голосование за помощь Украине
флаг Украины возле здания Капитолия, 11 февраля 2024 года, фото Getty Images

Сенат США в воскресенье проголосовал за преодоление последнего процедурного препятствия и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.

Источник: Reuters, Укринформ

Детали: "За" окончательное голосование высказались 67 сенаторов, 27 были против.

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Восемнадцать республиканцев поддержали законопроект после того, как Дональд Трамп, доминирующий республиканский кандидат на пост главы Белого дома, раскритиковал его, заявив, что иностранная помощь должна предоставляться в форме кредита.

Вместе с тем, после принятия Сенатом законопроект будет передан в контролируемую республиканцами Палату представителей, где его ждет неопределенное будущее.

Законопроект может продвигаться быстрее, если демократы и республиканцы договорятся об ускорении его рассмотрения. Но пока что такая договоренность не достигнута.

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Он включает $61 млрд для Украины, $14 млрд для Израиля в его войне против ХАМАСа и $4,83 млрд на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

Он также предусматривает предоставление $9,15 млрд. гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе и на Западном берегу реки Иордан, в Украине и других конфликтных зонах по всему миру.

Как уточняет Укринформ, Сенат в воскресенье проголосовал за прекращение дебатов и внесение поправок в законопроект H.815, который предусматривает выделение $95 миллиардов, в частности, на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Таким образом, процесс принятия законопроекта продвигается дальше по процедуре. Следующим шагом должно стать голосование по существу законопроекта в виде, который он имеет сейчас. Для этого нужна поддержка не менее 51 законодателя.

Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в течение ближайших дней, поскольку по правилам, должно пройти не менее 30 часов после прекращения дебатов.

Темы: СШАпомощь Украине
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