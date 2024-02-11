Росіяни атакували Харківщину ракетами
Росіяни у неділю ввечері завдали ударів по Харківщині, в обласному центрі лунали вибухи.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов у Telegram, Суспільне, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:02 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Харківській області.
Як повідомило Суспільне, в місті пролунали вибухи.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав: "Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях!".
Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив, що в місті чутно звуки вибухів.
Оновлено: Пізніше Синєгубов додав, що окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району.
Попередньо – ракетами С-300 із Бєлгорода. Інформація про постраждалих не надходила.
"Пошкоджені фасади нежитлових будівель. Огляд місць триває", – написав він.