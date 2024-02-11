Росіяни атакували Харківщину ракетами

установка С-300, фото з Wikipedia

Росіяни у неділю ввечері завдали ударів по Харківщині, в обласному центрі лунали вибухи.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов у Telegram, Суспільне, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:02 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Харківській області.

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Як повідомило Суспільне, в місті пролунали вибухи.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав: "Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях!".

Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив, що в місті чутно звуки вибухів.

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Оновлено: Пізніше Синєгубов додав, що окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району.

Попередньо – ракетами С-300 із Бєлгорода. Інформація про постраждалих не надходила.

"Пошкоджені фасади нежитлових будівель. Огляд місць триває", – написав він.