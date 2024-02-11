Россияне атаковали Харьковщину ракетами

установка С-300, фото из Wikipedia

Россияне в воскресенье вечером нанесли удары по Харьковской области, в областном центре раздавались взрывы.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов в Telegram, Суспільне, Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:02 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.

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Как сообщило Суспільне, в городе прогремели взрывы.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов написал: "Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях!".

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что в городе слышны звуки взрывов.

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Обновлено: Позже Синегубов добавил, что оккупанты нанесли удары по Люботину Харьковского района.

Предварительно - ракетами С-300 из Белгорода. Информация о пострадавших не поступала.

"Повреждены фасады нежилых зданий. Осмотр мест продолжается", - написал он.