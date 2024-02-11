Россияне атаковали Харьковщину ракетами
Россияне в воскресенье вечером нанесли удары по Харьковской области, в областном центре раздавались взрывы.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов в Telegram, Суспільне, Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:02 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.
Как сообщило Суспільне, в городе прогремели взрывы.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов написал: "Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях!".
Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что в городе слышны звуки взрывов.
Обновлено: Позже Синегубов добавил, что оккупанты нанесли удары по Люботину Харьковского района.
Предварительно - ракетами С-300 из Белгорода. Информация о пострадавших не поступала.
"Повреждены фасады нежилых зданий. Осмотр мест продолжается", - написал он.