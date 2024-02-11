Ворог атакував "Шахедами" Павлоград: більша частина міста знеструмлена

Внаслідок атаки ударними безпілотниками знеструмлено більшу частину Павлограда Дніпропетровської області, а також частину населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини, також є перебої з водопостачанням.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, мер Павлограда Анатолій Вершина, Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Пряма мова Лисака: "Росіяни атакували дронами Павлоград. На щастя, без жертв.

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Проте частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини наразі знеструмлена. Є перебої з водою.

На альтернативне живлення переведені лікарні. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше все полагодити".

Деталі: Мер Павлограда повідомив, що через ворожий обстріл більша частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло- та водопостачання.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю ввечері Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА на Павлоград, а також про ракету в напрямку Павлограда.