Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог атакував "Шахедами" Павлоград: більша частина міста знеструмлена

Катерина ТищенкоНеділя, 11 лютого 2024, 23:23
Ворог атакував Шахедами Павлоград: більша частина міста знеструмлена
Павлоград Дніпропетровської області, скріншот deepstatemap

Внаслідок атаки ударними безпілотниками знеструмлено більшу частину Павлограда Дніпропетровської області, а також частину населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини, також є перебої з водопостачанням.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, мер Павлограда Анатолій Вершина, Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Пряма мова Лисака: "Росіяни атакували дронами Павлоград. На щастя, без жертв.

Реклама:

Проте частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини наразі знеструмлена. Є перебої з водою.

На альтернативне живлення переведені лікарні. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше все полагодити".

Деталі: Мер Павлограда повідомив, що через ворожий обстріл більша частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло- та водопостачання.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю ввечері Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА на Павлоград, а також про ракету в напрямку Павлограда.

Теми: Дніпропетровська областьвійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував, для чого росіянам тактичний розворот через Авдіївку

Нездатність підтримати Україну ніколи не буде забута – Байден про канікули Палати представників

Парламент Греції легалізував одностатеві шлюби

Зеленський: Ситуація на кордоні з Польщею – це порушення принципів солідарності 

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Столтенберг вважає, що США не вийдуть з НАТО: пояснив чому

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Дніпропетровська область
Нікопольський район кілька разів за день був під російським обстрілом
Поліція показала майже вцілілий "Шахед", який впав на Дніпропетровщині
Над Дніпропетровщиною сили ППО збили російську ракету Х-59
Останні новини
08:45
Спікер Джонсон заявив, що Конгрес США вже кілька тижнів знав про загрозу з боку РФ
08:39
Російські війська другу ніч поспіль атакували Миргород, влучили в землю
08:38
Угорщина приєднається до коаліції НАТО з розмінування України
08:34
У Херсоні зупинилися тролейбуси: окупанти обстрілами пошкодили мережу
08:25
"Щоб хтось пішов відпочивати, його треба замінити". Як ДФТГ "Хартія" стало регулярною бригадою
07:53
Втрати Росії у війні перевалили за 400 тисяч солдатів
07:31
Росіяни активно атакують поблизу Авдіївки, за добу тут було 28 боєзіткнень − Генштаб
06:56
Колишнього інформатора ФБР звинувачують у брехні проти Байденів – CNN
06:18
Росіяни заявляють про атаку 5 українських БпЛА
06:12
Ворог бив по Сумщині, на одну із громад скинув 12 мін
Усі новини...
Реклама: