Враг атаковал "Шахедами" Павлоград: большая часть города обесточена
В результате атаки ударными беспилотниками обесточена большая часть Павлограда Днепропетровской области, а также часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины, также есть перебои с водоснабжением.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, мэр Павлограда Анатолий Вершина, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Прямая речь Лысака: "Россияне атаковали дронами Павлоград. К счастью, без жертв.
Однако часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины пока обесточена. Есть перебои с водой.
На альтернативное питание переведены больницы. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее все починить".
Детали: Мэр Павлограда сообщил, что из-за вражеского обстрела большая часть города обесточена. Отсутствует тепло- и водоснабжение.
В воскресенье вечером Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских ударных БПЛА на Павлоград, а также о ракете в направлении Павлограда.