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Враг атаковал "Шахедами" Павлоград: большая часть города обесточена

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 февраля 2024, 23:23
Враг атаковал Шахедами Павлоград: большая часть города обесточена
Павлоград Днепропетровской области, скриншот deepstatemap

В результате атаки ударными беспилотниками обесточена большая часть Павлограда Днепропетровской области, а также часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины, также есть перебои с водоснабжением.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, мэр Павлограда Анатолий Вершина, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь Лысака: "Россияне атаковали дронами Павлоград. К счастью, без жертв.

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Однако часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины пока обесточена. Есть перебои с водой.

На альтернативное питание переведены больницы. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее все починить".

Детали: Мэр Павлограда сообщил, что из-за вражеского обстрела большая часть города обесточена. Отсутствует тепло- и водоснабжение.

ВИДЕО ДНЯ

В воскресенье вечером Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских ударных БПЛА на Павлоград, а также о ракете в направлении Павлограда.

Темы: Днепропетровская областьвойнабеспилотники
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