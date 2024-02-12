Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованому Бердянську ліквідували колаборанта – МВА

Ольга Глущенко Понеділок, 12 лютого 2024, 00:56
В окупованому Бердянську ліквідували колаборанта – МВА
фото із Facebook-сторінки Галіціної

У тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області ліквідували місцевого колаборанта.

Джерело: очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Facebook

Пряма мова: "Утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками".

Реклама:

Деталі: На Facebook-сторінці Галіціної зазначається, що "до повномасштабної війни Галій займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів, та після окупації Бердянська дещо змінив свою діяльність – допомагав рашистами прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів".

Теми: Бердянськокупаціяколаборанти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував, для чого росіянам тактичний розворот через Авдіївку

Нездатність підтримати Україну ніколи не буде забута – Байден про канікули Палати представників

Парламент Греції легалізував одностатеві шлюби

Зеленський: Ситуація на кордоні з Польщею – це порушення принципів солідарності 

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Столтенберг вважає, що США не вийдуть з НАТО: пояснив чому

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Бердянськ
У Бердянську пролунали вибухи – Федоров
В окупованому Бердянську біля залізничного вокзалу пролунав вибух – МВА
У центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
Останні новини
08:45
Спікер Джонсон заявив, що Конгрес США вже кілька тижнів знав про загрозу з боку РФ
08:39
Російські війська другу ніч поспіль атакували Миргород, влучили в землю
08:38
Угорщина приєднається до коаліції НАТО з розмінування України
08:34
У Херсоні зупинилися тролейбуси: окупанти обстрілами пошкодили мережу
08:25
"Щоб хтось пішов відпочивати, його треба замінити". Як ДФТГ "Хартія" стало регулярною бригадою
07:53
Втрати Росії у війні перевалили за 400 тисяч солдатів
07:31
Росіяни активно атакують поблизу Авдіївки, за добу тут було 28 боєзіткнень − Генштаб
06:56
Колишнього інформатора ФБР звинувачують у брехні проти Байденів – CNN
06:18
Росіяни заявляють про атаку 5 українських БпЛА
06:12
Ворог бив по Сумщині, на одну із громад скинув 12 мін
Усі новини...
Реклама: