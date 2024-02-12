В окупованому Бердянську ліквідували колаборанта – МВА

У тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області ліквідували місцевого колаборанта.

Джерело: очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Facebook

Пряма мова: "Утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками".

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Деталі: На Facebook-сторінці Галіціної зазначається, що "до повномасштабної війни Галій займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів, та після окупації Бердянська дещо змінив свою діяльність – допомагав рашистами прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів".