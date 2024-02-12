В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборанта – ГВА

Во временно оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области ликвидировали местного коллаборанта.

Источник: руководительница Бердянской ГВА Виктория Галицина в Facebook

Прямая речь: "Утилизация предателей Украины на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается. Так в Бердянске 10 февраля внезапно ушел из жизни местный предприниматель-коллаборационист Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками".

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Детали: На Facebook-странице Галициной отмечается, что "до полномасштабной войны Галий занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий, и после оккупации Бердянска несколько изменил свою деятельность - помогал рашистам убирать в руки бизнес и имущество бердянцев, параллельно докладывая оккупационным властям об украинских патриотах".