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Обстріли Сумщини: за добу – понад 150 вибухів, на одну із громад ворог скинув 12 мін

Ольга Глущенко Понеділок, 12 лютого 2024, 01:58
Обстріли Сумщини: за добу – понад 150 вибухів, на одну із громад ворог скинув 12 мін
руйнування на Сумщині, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, на одну із громад скинули 12 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 153 вибухи – з мінометів, артилерії, гранатометів, танка, а також обстріл FPV-дроном-камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА".

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Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади.

По Новослобідській громаді ворог бив з артилерії (11 вибухів), РСЗВ (10 вибухів). Також був обстріл FPV-дроном (2 вибухи).

По Хотінській громаді здійснено мінометні обстріли (12 вибухів), танковий обстріл (6 вибухів) і скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

ВІДЕО ДНЯ

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (31 вибух) та артобстріли (8 вибухів).

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 12 мін. Також був гранатометний обстріл (8 вибухів).

Миропільська громада: здійснено скидання ВОГ БпЛА (1 вибух), зафіксовано 22 вибухи з мінометів.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (7 вибухів).

У Великописарівській громаді зафіксовано мінометні обстріли (19 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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