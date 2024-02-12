Обстріли Сумщини: за добу – понад 150 вибухів, на одну із громад ворог скинув 12 мін

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, на одну із громад скинули 12 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 153 вибухи – з мінометів, артилерії, гранатометів, танка, а також обстріл FPV-дроном-камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА".

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Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади.

По Новослобідській громаді ворог бив з артилерії (11 вибухів), РСЗВ (10 вибухів). Також був обстріл FPV-дроном (2 вибухи).

По Хотінській громаді здійснено мінометні обстріли (12 вибухів), танковий обстріл (6 вибухів) і скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

ВІДЕО ДНЯ

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (31 вибух) та артобстріли (8 вибухів).

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 12 мін. Також був гранатометний обстріл (8 вибухів).

Миропільська громада: здійснено скидання ВОГ БпЛА (1 вибух), зафіксовано 22 вибухи з мінометів.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (7 вибухів).

У Великописарівській громаді зафіксовано мінометні обстріли (19 вибухів).