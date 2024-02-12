Обстріли Сумщини: за добу – понад 150 вибухів, на одну із громад ворог скинув 12 мін
Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, на одну із громад скинули 12 мін.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 153 вибухи – з мінометів, артилерії, гранатометів, танка, а також обстріл FPV-дроном-камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА".
Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади.
По Новослобідській громаді ворог бив з артилерії (11 вибухів), РСЗВ (10 вибухів). Також був обстріл FPV-дроном (2 вибухи).
По Хотінській громаді здійснено мінометні обстріли (12 вибухів), танковий обстріл (6 вибухів) і скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).
У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (31 вибух) та артобстріли (8 вибухів).
На територію Шалигинської громади росіяни скинули 12 мін. Також був гранатометний обстріл (8 вибухів).
Миропільська громада: здійснено скидання ВОГ БпЛА (1 вибух), зафіксовано 22 вибухи з мінометів.
По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (7 вибухів).
У Великописарівській громаді зафіксовано мінометні обстріли (19 вибухів).