Обстрелы Сумщины: за сутки – более 150 взрывов, на одну из общин враг сбросил 12 мин

В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов Сумской области, на одну из общин сбросили 12 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 153 взрыва - из минометов, артиллерии, гранатометов, танка, а также обстрел FPV-дроном-камикадзе и сброс ВОГ с БпЛА".

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Детали: Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская громады.

По Новослободской громаде враг бил из артиллерии (11 взрывов), РСЗО (10 взрывов). Также был обстрел FPV-дроном (2 взрыва).

По Хотинской громаде осуществлены минометные обстрелы (12 взрывов), танковый обстрел (6 взрывов) и сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва).

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В Белопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы (31 взрыв) и артобстрелы (8 взрывов).

На территорию Шалыгинской громады россияне сбросили 12 мин. Также был гранатометный обстрел (8 взрывов).

Миропольская громада: осуществлен сброс ВОГ БпЛА (1 взрыв), зафиксировано 22 взрыва из минометов.

По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии (7 взрывов).

В Великописаревской громаде зафиксированы минометные обстрелы (19 взрывов).