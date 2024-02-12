Напад у Німеччині: загинув 17-річний український баскетболіст

Федерація баскетболу України повідомляє про трагічну загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині, Федерація баскетболу міста Києва додає, що хлопець загинув внаслідок нападу.

Джерело: ФБУ, ФБК

Дослівно ФБУ: "У Дюсельдорфі сталося страшне горе — трагічно загинув 17-річний баскетболіст юнацьких збірних України Володимир Єрмаков".

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Дослівно ФБК: "Володя (Єрмаков – ред.) і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці!"

Деталі: У ФБК зазначають, що лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації.

"Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", – додають у повідомленні ФБК.

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Довідково: Єрмаков займався баскетболом і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.