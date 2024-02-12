В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста – ФБК

Федерация баскетбола Украины сообщает о трагической гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии, Федерация баскетбола города Киева добавляет, что парень погиб в результате нападения.

Источник: ФБУ, ФБК

Дословно ФБУ: "В Дюссельдорфе произошло страшное горе – трагически погиб 17-летний баскетболист юношеских сборных Украины Владимир Ермаков".

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Дословно ФБК: "Володя (Ермаков - ред.) и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы!"

Детали: В ФБК отмечают, что врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации.

"Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели", – добавляют в сообщении ФБК.

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Справка: Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 г.р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.