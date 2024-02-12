Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кірбі отримає нову посаду – Reuters

Ольга Глущенко Понеділок, 12 лютого 2024, 04:38
Кірбі отримає нову посаду – Reuters
Джон Кірбі. Фото Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі отримає нову посаду та розширення повноважень.

Джерело: Reuters із посиланням на джерело

Деталі: За даними видання, Кірбі отримає нову посаду – радника Білого дому з питань національної безпеки, а також його підвищать до помічника президента.

Реклама:

За словами неназваного чиновника, Кірбі відповідатиме за координацію комунікацій з питань національної безпеки в різних відомствах.

Старша радниця президента США Джо Байдена Аніта Данн зазначила, що "десятиліття досвіду Кірбі у сфері національної безпеки на високому рівні і його чітке стратегічне бачення роблять його дуже цінним комунікатором і радником у цій команді".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У травні 2022 року Байден оголосив, що Джон Кірбі, який був помічником міністра оборони зі зв'язків з громадськістю, стане новим координатором Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій у Білому домі.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував, для чого росіянам тактичний розворот через Авдіївку

Нездатність підтримати Україну ніколи не буде забута – Байден про канікули Палати представників

Парламент Греції легалізував одностатеві шлюби

Зеленський: Ситуація на кордоні з Польщею – це порушення принципів солідарності 

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Столтенберг вважає, що США не вийдуть з НАТО: пояснив чому

Усі новини...

Читайте УП В Google News

США
Главу Пентагону знову госпіталізували
Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні
Білий дім назвав нові погрози Трампа "жахливими"
Останні новини
08:45
Спікер Джонсон заявив, що Конгрес США вже кілька тижнів знав про загрозу з боку РФ
08:39
Російські війська другу ніч поспіль атакували Миргород, влучили в землю
08:38
Угорщина приєднається до коаліції НАТО з розмінування України
08:34
У Херсоні зупинилися тролейбуси: окупанти обстрілами пошкодили мережу
08:25
"Щоб хтось пішов відпочивати, його треба замінити". Як ДФТГ "Хартія" стало регулярною бригадою
07:53
Втрати Росії у війні перевалили за 400 тисяч солдатів
07:31
Росіяни активно атакують поблизу Авдіївки, за добу тут було 28 боєзіткнень − Генштаб
06:56
Колишнього інформатора ФБР звинувачують у брехні проти Байденів – CNN
06:18
Росіяни заявляють про атаку 5 українських БпЛА
06:12
Ворог бив по Сумщині, на одну із громад скинув 12 мін
Усі новини...
Реклама: