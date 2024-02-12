Кірбі отримає нову посаду – Reuters

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі отримає нову посаду та розширення повноважень.

Джерело: Reuters із посиланням на джерело

Деталі: За даними видання, Кірбі отримає нову посаду – радника Білого дому з питань національної безпеки, а також його підвищать до помічника президента.

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За словами неназваного чиновника, Кірбі відповідатиме за координацію комунікацій з питань національної безпеки в різних відомствах.

Старша радниця президента США Джо Байдена Аніта Данн зазначила, що "десятиліття досвіду Кірбі у сфері національної безпеки на високому рівні і його чітке стратегічне бачення роблять його дуже цінним комунікатором і радником у цій команді".

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