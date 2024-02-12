Кирби получит новую должность – Reuters
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби получит новую должность и расширение полномочий.
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Детали: По данным издания, Кирби получит новую должность – советника Белого дома по вопросам национальной безопасности, а также его повысят до помощника президента.
По словам неназванного чиновника, Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций по вопросам национальной безопасности в различных ведомствах.
Старший советник президента США Джо Байдена Анита Данн отметила, что "десятилетия опыта Кирби в сфере национальной безопасности на высоком уровне и его четкое стратегическое видение делают его очень ценным коммуникатором и советником в этой команде".
Предыстория:
- В мае 2022 года Байден объявил, что Джон Кирби, который был помощником министра обороны по связям с общественностью, станет новым координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям в Белом доме.