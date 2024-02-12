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Кирби получит новую должность – Reuters

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 04:38
Кирби получит новую должность – Reuters
Джон Кирби. Фото Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби получит новую должность и расширение полномочий.

Источник: Reuters со ссылкой на источник

Детали: По данным издания, Кирби получит новую должность – советника Белого дома по вопросам национальной безопасности, а также его повысят до помощника президента.

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По словам неназванного чиновника, Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций по вопросам национальной безопасности в различных ведомствах.

Старший советник президента США Джо Байдена Анита Данн отметила, что "десятилетия опыта Кирби в сфере национальной безопасности на высоком уровне и его четкое стратегическое видение делают его очень ценным коммуникатором и советником в этой команде".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В мае 2022 года Байден объявил, что Джон Кирби, который был помощником министра обороны по связям с общественностью, станет новым координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям в Белом доме.

Темы: США
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