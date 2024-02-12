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ЦАХАЛ завдав ударів по місту Рафах на півдні Сектора Гази

Ольга Глущенко Понеділок, 12 лютого 2024, 04:58
ЦАХАЛ завдав ударів по місту Рафах на півдні Сектора Гази
скриншот відео ЦАХАЛ, ілюстративне фото

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що здійснила серію авіаударів по важливих цілях на півдні Сектора Гази в Рафаху.

Джерело: The Times of Israel, ЦАХАЛ, Reuters

Деталі: Зазначається, що ЦАХАЛ провів серію ударів "по об'єктах терористів" у районі Шабура на півдні Сектора Гази.

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Додаткової інформації армія Ізраїлю не надала.

Агентство Reuters повідомляє що результаті цих ударів, за даними місцевої охорони здоров'я, загинули 37 осіб і десятки отримали.

Що передувало: Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що понад мільйон цивільних осіб, які скупчилися в місті Рафах на півдні Сектора Гази, зможуть евакуюватися до того, як Армія оборони Ізраїлю почне там діяти. 

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Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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