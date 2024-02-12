ЦАХАЛ нанес удары по городу Рафах на юге Сектора Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что совершила серию авиаударов по важным целям на юге Сектора Газы в Рафахе.

Источник: The Times of Israel, ЦАХАЛ, Reuters

Детали: Отмечается, что ЦАХАЛ провел серию ударов "по объектам террористов" в районе Шабура на юге Сектора Газа.

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Дополнительной информации армия Израиля не предоставила.

Агентство Reuters сообщает что результате этих ударов, по данным местного здравоохранения, погибли 37 человек и десятки получили.

Что предшествовало: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что более миллиона гражданских лиц, скопившихся в городе Рафах на юге Сектора Газа, смогут эвакуироваться до того, как Армия обороны Израиля начнет там действовать.