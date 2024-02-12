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Вночі захисники знищили 14 ворожих "Шахедів" і ракету Х-59

Ольга Глущенко Понеділок, 12 лютого 2024, 06:32
Вночі захисники знищили 14 ворожих Шахедів і ракету Х-59
фото: Повітряні сили

У ніч на 12 лютого захисники знищили 14 "Шахедів" із 17 запущених росіянами, а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 12 лютого 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ, керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.)".

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Деталі: У ПС зазначають, що до відбиття повітряного нападу були залучені підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил і Сил оборони України.

У результаті бойової роботи знищено 14 "Шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУракетний удар
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