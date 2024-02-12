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Ночью защитники уничтожили 14 вражеских "Шахедов" и ракету Х-59

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 06:32
Ночью защитники уничтожили 14 вражеских Шахедов и ракету Х-59
фото: Воздушные силы

В ночь на 12 февраля защитники уничтожили 14 "Шахедов" из 17 запущенных россиянами, а также управляемую авиационную ракету Х-59.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 12 февраля 2024 года противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск – РФ, управляемой авиационной ракетой Х-59 (ВОТ Запорожской обл.) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской обл.)".

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Детали: В ВС отмечают, что к отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 14 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУракетный удар
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