Окупанти активізувались на Мар’їнському напрямку, за добу на фронті було 100 боєзіткнень − Генштаб

Минулої доби росіяни атакували на 8 напрямках, найактивніше на Мар’їнському та Авдіївському, загалом на фронті відбулося 100 бойових зіткнень; окупанти завдали 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних БпЛА.

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Авіаційних ударів зазнали: Кліщіївка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Антонівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Роботине, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Качкарівка, Монастирське, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисники відбили 2 атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки окупантів в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 32 атаки.

На Новопавлівському напрямку захисники відбили атаку ворога північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 1 безуспішну штурмову дію.

Водночас сили та засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів окупантів.