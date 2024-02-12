Оккупанты активизировались на Марьинском направлении, за сутки на фронте было 100 боестолкновений − Генштаб

За прошедшие сутки россияне атаковали на 8 направлениях, активнее всего на Марьинском и Авдеевском, всего на фронте произошло 100 боевых столкновений; оккупанты нанесли 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершили 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 февраля в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 14 ударных БпЛА.

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Авиационным ударам подверглись: Клещеевка, Степное, Авдеевка, Северное, Антоновка, Константиновка, Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области; Роботино, Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области; Качкаровка, Монастырское, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей".

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 2 атаки врага у Ивановки и Табаевки Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 19 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 32 атаки.

На Новопавловском направлении защитники отбили атаку врага севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 1 безуспешное штурмовое действие.

В то же время силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов оккупантов.