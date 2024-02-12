ЗСУ за добу знищили 790 окупантів та 21 ворожу ББМ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 790 окупантів, 10 танків та 6 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу − близько 395 990 (+790) осіб,

танків − 6 416 (+10) од,

бойових броньованих машин − 11 977 (+21) од,

артилерійських систем − 9 481 (+6) од,

РСЗВ − 981 (+0) од,

засобів ППО − 666 (+0) од,

літаків − 332 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 302 (+45) од,

крилатих ракет − 1 882 (+1) од,

кораблів/катерів − 24 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 12 599 (+7) од,

спеціальної техніки − 1 514 (+1) од.

Дані уточнюються.