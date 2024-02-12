ЗСУ за добу знищили 790 окупантів та 21 ворожу ББМ
Понеділок, 12 лютого 2024, 08:10
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 790 окупантів, 10 танків та 6 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 395 990 (+790) осіб,
- танків − 6 416 (+10) од,
- бойових броньованих машин − 11 977 (+21) од,
- артилерійських систем − 9 481 (+6) од,
- РСЗВ − 981 (+0) од,
- засобів ППО − 666 (+0) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 302 (+45) од,
- крилатих ракет − 1 882 (+1) од,
- кораблів/катерів − 24 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 599 (+7) од,
- спеціальної техніки − 1 514 (+1) од.
Дані уточнюються.