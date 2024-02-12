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ВСУ за сутки уничтожили 790 оккупантов и 21 вражескую ББМ

Ирина БалачукПонедельник, 12 февраля 2024, 08:10
ВСУ за сутки уничтожили 790 оккупантов и 21 вражескую ББМ
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 790 оккупантов, 10 танков и 6 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 395 990 (+790) человек,
  • танков − 6 416 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 977 (+21) ед,
  • артиллерийских систем − 9 481 (+6) ед,
  • РСЗО − 981 (+0) ед,
  • средств ПВО − 666 (+0) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 302 (+45) ед,
  • крылатых ракет − 1 882 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 599 (+7) ед,
  • специальной техники − 1 514 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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