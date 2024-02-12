ВСУ за сутки уничтожили 790 оккупантов и 21 вражескую ББМ
Понедельник, 12 февраля 2024, 08:10
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 790 оккупантов, 10 танков и 6 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 395 990 (+790) человек,
- танков − 6 416 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 11 977 (+21) ед,
- артиллерийских систем − 9 481 (+6) ед,
- РСЗО − 981 (+0) ед,
- средств ПВО − 666 (+0) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 302 (+45) ед,
- крылатых ракет − 1 882 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 599 (+7) ед,
- специальной техники − 1 514 (+1) ед.
Данные уточняются.