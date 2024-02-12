Садовий про висипане поляками українське зерно: Ницість і ганьба
Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на жорстоку й безглузду витівку польських фермерів, які висипали на дорогу українське зерно з вантажівок біля кордону, на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".
Джерело: Андрій Садовий у Telegram
Пряма мова: "Назвемо речі своїми іменами. На цьому фото – українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок.
Псевдоблокада на кордоні триває.
Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну, – це як працювати сапером.
Такі дії (поляківі – ред.) – ницість і ганьба".
Цьому передувало: У неділю 11 лютого польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, висипали частину зерна з трьох українських вантажівок поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" і опублікували відео цього вчинку. Водії вантажівок після цього поїхали назад в Україну.
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