Садовой о высыпанном поляками украинском зерне: Подлость и позор

Поляки высыпали на дорогу украинское зерно возле границы в знак протеста, фото из Телеграмм Андрея Садового

Городской глава Львова Андрей Садовой отреагировал на жестокую и бессмысленную выходку польских фермеров, которые высыпали на дорогу украинское зерно из грузовиков возле границы, на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Источник: Андрей Садовой в Telegram

Прямая речь: "Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков.

Реклама:

Псевдоблокада на границе продолжается.

Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну, – это как работать сапером.

Такие действия (поляков – ред.) – подлость и позор".

ВИДЕО ДНЯ

Польские фермеры высыпали на дорогу украинское зерно Фото из Телеграмма Андрея Садового

Этому предшествовало: В воскресенье 11 февраля польские фермеры, которые протестуют у границы с Украиной, высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков вблизи пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" и опубликовали видео этого поступка. Водители грузовиков после этого поехали обратно в Украину.

Знать больше: Торговый представитель Украины о блокаде границы, протестах фермеров и действиях Киева