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Остін передав свої повноваження заступниці

Понеділок, 12 лютого 2024, 08:46
Остін передав свої повноваження заступниці
Ллойд Остін. Фото defense.gov

Міністр оборони США Ллойд Остін передав свої повновадення заступниці Кетлін Гікс у звязку з госпіталізацією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Пентагону

Деталі: Повідомляється, що Гікс уже приступила до виконання обов’язків міністра оборони.

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Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що Остіна госпіталізували через проблему з сечовим міхуром. Згодом − після низки тестів − його перевели до відділення інтенсивної терапії для підтримуючої терапії і ретельного спостереження.
  • Як відомо, Остін з 1 січня перебував в лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.
  • Після цього у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні
  • 15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні, а 29 січня він повернувся в Пентагон.

Теми: США
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