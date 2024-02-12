Остін передав свої повноваження заступниці

Міністр оборони США Ллойд Остін передав свої повновадення заступниці Кетлін Гікс у звязку з госпіталізацією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Пентагону

Деталі: Повідомляється, що Гікс уже приступила до виконання обов’язків міністра оборони.

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