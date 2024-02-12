Остін передав свої повноваження заступниці
Понеділок, 12 лютого 2024, 08:46
Міністр оборони США Ллойд Остін передав свої повновадення заступниці Кетлін Гікс у звязку з госпіталізацією.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Пентагону
Деталі: Повідомляється, що Гікс уже приступила до виконання обов’язків міністра оборони.
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Остіна госпіталізували через проблему з сечовим міхуром. Згодом − після низки тестів − його перевели до відділення інтенсивної терапії для підтримуючої терапії і ретельного спостереження.
- Як відомо, Остін з 1 січня перебував в лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.
- Після цього у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.
- 15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні, а 29 січня він повернувся в Пентагон.