Остин передал свои полномочия заместителю
Понедельник, 12 февраля 2024, 08:46
Министр обороны США Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс в связи с госпитализацией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Пентагона
Детали: Сообщается, что Хикс уже приступила к исполнению обязанностей министра обороны.
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Остина госпитализировали из-за проблемы с мочевым пузырем. Позже − после ряда тестов − его перевели в отделение интенсивной терапии для поддерживающей терапии и тщательного наблюдения.
- Как известно, Остин с 1 января находился в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.
- После этого в США возникла значительная огласка вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и высшие должностные лица администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.
- 15 января Ллойда Остина выписали из больницы, а 29 января он вернулся в Пентагон.