Министр обороны США Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс в связи с госпитализацией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Пентагона

Детали: Сообщается, что Хикс уже приступила к исполнению обязанностей министра обороны.

Реклама:

Предыстория: