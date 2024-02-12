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Остин передал свои полномочия заместителю

Понедельник, 12 февраля 2024, 08:46
Остин передал свои полномочия заместителю
Ллойд Остин. Фото defense.gov

Министр обороны США Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс в связи с госпитализацией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Пентагона

Детали: Сообщается, что Хикс уже приступила к исполнению обязанностей министра обороны.

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Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что Остина госпитализировали из-за проблемы с мочевым пузырем. Позже − после ряда тестов − его перевели в отделение интенсивной терапии для поддерживающей терапии и тщательного наблюдения.
  • Как известно, Остин с 1 января находился в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.
  • После этого в США возникла значительная огласка вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и высшие должностные лица администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.
  • 15 января Ллойда Остина выписали из больницы, а 29 января он вернулся в Пентагон.

Темы: США
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